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GeriFutbol Galatasaray Onyekuru'yu kiralıyor! İşte sözleşme detayları!
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Futbol
15.12.2019 - 07:54, Son Güncelleme:

Galatasaray Onyekuru'yu kiralıyor! İşte sözleşme detayları!

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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu bu kez yeni takımı Monaco'dan kiralamak üzere... Sarı kırmızılılar Fransız ekibiyle anlaşmaya çok yakın. Detaylar da belli olmaya başladı.

Galatasaray'da Henry Onyekuru için geri sayım sürüyor. Ryan Babel'de sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar, geçtiğimiz sezon sol kanatta fırtına gibi esen ve takımın gollerinde etkili olan Henry Onyekuru'yu kiralamak istiyor.

Alınan bilgilere göre, sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı Onyekuru'yu bu sefer yeni takımı olan Monaco'dan 1.5 yıllığına kiralayacak. Sözleşmenin bazı detayları da belli oldu.

Cim Bom, Nijeryalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katacak ancak 6 aylık kiralama bedelini Fransız kulübüne ödemeyecek. Anlaşmaya göre kiralama bedeli olarak gelecek sezonun parası ödenecek. Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın... (Fanatik)

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