Galatasaray Onyekuru transferini KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Nijeryalı hücumcu Henry Onyekuru'yu kiralık olarak renklerine kattığını resmen açıkladı! Sarı-kırmızılı ekip Muğdat Çelik ile beraber ikinci transferini yapmış oldu.
Sarı-kırmızılılar Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na şu açıklamayı yaptı:
Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru ve kulübü Everton FC (Everton) ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 800.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.200.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ayrıca oynayacağı TFF Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 10.000 Euro veya oynayacağı Türkiye Kupası müsabakalarında takımın alacağı her bir galibiyet için net 5.000 Euro ödenecektir.
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