Galatasaray Okan Kocuk'un peşinde | Transfer haberleri
Yerli kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray gözünü Okan Kocuk'a çevirdi.
Sarı- Kırmızılılar, Bursaspor formasını giyen 23 yaşındaki file bekçisinin transferi için harekete geçme kararı aldı.
Galatasaray'ın 1 yıl sözleşmesi kalan Okan için 1 milyon Euro'luk teklif sunacağı öğrenildi. Genç eldiven geçen sezon yeşil beyazlı formayla 22 maçta forma giydi.
Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan dün yaptığı açıklamada futbolcularından Ertuğrul Ersoy ile Okan Kocuk'a transfer görüşmeleri yapmaları için izin verdiklerini açıklamıştı.
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