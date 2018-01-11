Galatasaray Odebank tat vermiyor!

7DAYS EuroCup'ta Top 16'nın ikinci haftasında Alman ekibi ALBA Berlin, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Galatasaray Odeabank'ı 95-62 mağlup etti. Ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kaybeden Galatasaray, EuroCup'ta da son 2 karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ALBA Berlin, Clifford ve Grigonis'in sayılarıyla 7 dakika kala 11-3'lük üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü de ev sahibinin 16-3 üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde temsilcimiz özellikle pota altında Ege Arar ve Hendrix ile etkili olsa da periyot 24-13 ev sahibinin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte Hendrix ve Henry Walker ile basketler bulan Galatasaray, 5:45 kala skoru 29-21 yaptı. Temsilcimiz farkı 7 sayıya kadar indirse de 3:42 kala Sikma'nın basketiyle ALBA, skoru 36-25'e getirerek farkı tekrar çift hanelere çıkarmayı başardı. Kalan bölümde ALBA Berlin, dış şutlarla etkili olsa da rakibine Renfroe ve Göksenin ile karşılık verdi ve ilk yarı 44-34 sona erdi.

ALBA Berlin'de 10'ar sayıyla oynayan Marius Grigonis ve Luke Sikma ilk yarının en skorer isimleri olurlarken ev sahibi ekipte Joshiko Saibou da 7 sayı üretti.

Galatasaray Odeabank'ta Dwight Hardy dışında süre alan her oyuncunun skor ürettiği ilk yarıda Göksenin Köksal 7 sayıyla takımın en skorer ismi olurken Alex Renfroe ve Richard Hendrix ilk yarıyı 5'er sayıyla tamamladılar.

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan ALBA Berlin, temsilcimiz karşısında ilk 5 dakikalık bölümü 60-36 üstün geçti. Kalan bölümde de etkinliğini sürdüren ALBA Berlin, periyodu 67-47 üstün tamamlandı.

Son çeyrekte farkı daha da arttırmayı başaran ALBA Berlin, karşılaşmadan 95-62 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ALBA Berlin, ikinci maçında ilk galibiyetini elde ederken temsilcimiz Galatasaray Odeabank grupta 2'de 0 yaptı.

Alba Berlin'de Luke Sikma 25 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Marius Grigonis 18, Joshiko Saibou 13, Niels Giffey 11 sayıyla oynadı.

Temsilcimiz Galatasaray'da sadece Scotty Hopson 11 sayıyla çift haneli skorlara ulaşan tek isim olurken Göksenin Köksal 9, Dwight Hardy 8 sayıyla maçı tamamladı.(FANATİK)