Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta maçında yarın İsrail'in Hapoel Bank Yahav ekibiyle karşılaşacak. Kudüs'teki Pais Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.15'te başlayacak. Kupadaki ilk 4 maçını kaybeden Galatasaray Odeabank, 6 takımın olduğu grupta son sırada yer alıyor. Yaptığı maçlardan bir galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan İsrail ekibi ise 5. sırada bulunuyor

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin beşinci hafta maçında Eskişehir Basket ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, mücadeleden 70-64 mağlup ayrılırken Hopson 21, Hardy 14, Göksenin ise 8 sayıyla oynadı.

EuroCup B Grubu dördüncü haftasında evinde Lietkabelis’i ağırlayan Galatasaray Odeabank mücadeleden 78-73 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda Summers 20, Hopson 14, Hendrix 12 sayıyla oynadı.

Galatasaray Odeabank Hapoel Bank Yahav maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Odeabank Hapoel Bank Yahav maç bu akşam saat 21:15'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak

Hapoel Jerusalem:

İsrail’in köklü takımlarından olan Hapoel Jerusalem, EuroCup’ta çıktığı dört karşılaşmada tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Reggio Emilia deplasmanından aldı (63-61). Bu sonuçla rakibimiz puan durumunda beşinci sıraya yerleşti.

İsrail Ligi’ne ise iyi giriş yapan Hapoel, beş maçta dört galibiyet alarak ikinci sırada yer alıyor.

Takımımızın EuroCup’ı şampiyon olarak tamamladığı 2015-2016 sezonunun kadrosunda yer alan Curtis Jerrells, hafta içinde takımdan ayrılarak Olimpia Milano’ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon ise kadromuzda bulunan Austin Daye, bu sezon başında Hapoel Jerusalem’e transfer oldu. Amerikalı forvet, maç başına 16.3 sayı ortalamayla takımının EuroCup’taki en skorer oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Karşılaşma öncesi Galatasaray'dan görüşler:

Erman Kunter: “Çok kötü bir dönemdeyiz. Üst üste maç kaybediyoruz. Hapoel Jerusalem karşısında kazanmaya çalışacağız. Rakibin son maçı kazanarak morallendiğini biliyoruz. Kolay maç olmayacak.”

Dwight Hardy: “Çok önemli bir maç. Henüz EuroCup’ta galibiyetimiz yok, bu yüzden ikinci turda kazanma yolunu bulmak zorundayız. Bu maç da zor olacak ancak 40 dakika boyunca konsantre olmalıyız. Umarım bir şeyleri çevirebilir ve bir galibiyetle başlayabiliriz.”