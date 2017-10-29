Tahincioğlu Basketbol Süper Lig heyecanı Galatasaray Odeabank Fenerbahçe Doğuş maçıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sarı – kırmızılı takımın evinde gerçekleşecek olan basketbol maçı, Galatasaray Odeabank’ın geçtiğimiz sezon aldığı ceza nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek. Peki tüm basketbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Odeabank Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda Galatasaray Odeabank'ın ev sahibi olacağı mücadele 17:00'de başlayacak. Dev derbi beIN SPORTS HD3'ten yayınlanacak.

İKİ RAKİBİN SON DURUMU

Fenerbahçe Doğuş, bu sezon ligde oynadığı üç maçta iki galibiyet elde etti. Fenerbahçe Doğuş, son lig maçında ise Gaziantep Basketbol’u 96-71 ile geçti. Bu mücadelede Vesely 20, Nunnally 19, Melih ise 12 sayı buldu.

Obradovic’in öğrencileri, geride bıraktığımız haftada Euroleague kulvarında ise iki maça çıktı. Fenerbahçe Doğuş, Çarşamba akşamı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda Anadolu Efes’i 81-70 ile geçti. Efes’e karşı Vesely 15 sayı ve 5 ribaund, Wanamaker 14 sayı, 6 ribaund ve 7 asist, Datome 12 sayı, 4 ribaund ve 3 asist, Nunnally 11, Guduric ise 10 sayı üretti. Ardından Atina’ya seyahat eden Fenerbahçe Doğuş, Cuma günü Panathinaikos Superfoods ile karşılaştığı mücadeleden Nikos Papas’ın son saniyelerdeki üçlüğüyle 70-68 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada Vesely 15, Melli ve Wanamaker ise 14’er sayı buldu.

Galatasaray Odeabank, bu sezon ligde oynadığı 3 maçta iki galibiyet elde etti. Sarı kırmızılılar, son lig karşılaşmasında Pınar Karşıyaka’ya konuk oldu ve mücadeleden 91-75 galip ayrıldı. Bu maçta DaJuan Summers ve Richard Hendrix 17’şer sayı üretti.

Galatasaray Odeabank, bu sezon EuroCup’ta mücadele ediyor. Bu kulvarda üç maça çıkan sarı-kırmızılılar, henüz galibiyet ile tanışamadı. İlk hafta evinde Bayern Münih’e 86-69 yenilen Galatasaray, ikinci hafta mücadelesinde de Reggio Emilia deplasmanından 74-71’lik yenilgiyle döndü. Kunter’in öğrencileri, son EuroCup karşılaşmasında ise Buducnost’a konuk oldu ve maçtan 87-78 mağlup ayrıldı. Bu müsabakada Renfroe, Hopson ve Summers 14’er sayı buldu.

Fenerbahçe Doğuş’un, rakibiyle bugüne dek lig kulvarında oynadığı 137 maçın galibiyet istatistiğinde 72-63’lük üstünlüğü bulunuyor. Ezeli rekabette iki maç da beraberlikle sonuçlanmış durumda.