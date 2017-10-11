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Galatasaray Odeabank Bayern Münih basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Odeabank Bayern Münih maçı ile EuroCup B Grubu'nda ilk maçına çıkmaya hazırlanan Sarı Kırmızılılar, daha önce sahip olduğu kupaya bir kez daha adını yazdırmak istiyor. Alman temsilcisini evinde ağırlayacak olan Galatasaray Odeabank, Bayern Münih önünde çetin bir mücadele verecek. Peki, Galatasaray Odeabank Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
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Galatasaray Odeabank Bayern Münih maçı, Sarı Kırmızılı taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Daha önce elde etmiş olduğu Eurocup başarısını bir kez daha sağlamak isteyen Galatasaray Odeabank, Bayern Münih karşısında galibiyet amaçlıyor. Peki, Galatasaray Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

GALATASARAY ODEABANK BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EuroCup B Grubu ilk maçı kapsamında oynanacak olan Galatasaray Odeabank Bayern Münih mücadelesi, 11 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'da oynanacak. Mücadele S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

HEDEF YENİDEN ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden sahne almaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda kazandığı kupadaki 2017-2018 mücadelesine bugünbaşlayacak.
Galatasaray Odeabank, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda finale kadar yükselmişti. İki maç sistemiyle oynanan final mücadelesinin ilkinde Fransa'nın Strasbourg takımına 66-62 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 78-67 kazanarak kupaya uzanmıştı.

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