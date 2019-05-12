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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
12.05.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Galatasaray normal sezonu 4. tamamladı

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Galatasaray normal sezonu 4. tamamladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Doğa Sigorta, konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 70-66 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.
Normal sezonu 4. sırada bitiren ve saha avantajını elde eden Galatasaray Doğa Sigorta ile normal sezonu 5. sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol, play-off'ta eşleşti.

Karşılaşmanın başında Harrison'la sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Jelovac'la iç ve dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Jekiri'nin pota altından kaydettiği sayılarla, 15. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek iki ekip de pota altından karşılıklı sayılar üretirken Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 53-50 galip girdi.
Son çeyreğe Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 32. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) taşıdı. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, Jekiri'nin turnikesi ile yeniden öne geçti: 60-61. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakayı Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic ve Hayes'in sayılarıyla 70-66 kazandı.

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