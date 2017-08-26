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Galatasaray nasıl kazandı? Yan paslar...

Aslanlar gibi! Galatasaray, Sivasspor'u ağırladığı maçta rakibine ne top yüzü gösterdi ne de kaleyi... Uzun bir aradan sonra evinde kapalı gişe oynayan Cimbom, taraftarına futbol resitali sunup 3'te 3 yaparak ligin zirvesindeki yerini korudu: 3-0.

Fatih Saboviç
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Gomis, Tolga ve Rodrigues önderliğinde 30-35 metre takım boyunu hep koruyup Sivas'a sahayı dar eden Galatasaray, amansız bir baskıyla oynadı. Daha çok 'oynatmama' çabasındaki konuk Sivas ise tek bir tehlikeli atak dahi geliştiremeden İstanbul'dan ayrıldı

GALATASARAY NASIL KAZANDI?

1- Yan paslar, artık G.Saray'da tarihe karışmış gibi... Topu alınca dikine paslarla ilerleyen Cimbom, direkt golü düşünüp rakibe korku salıyor.

2- Maçın ilk düdüğünden son ana dek top kendinde veya rakipteyken çılgın bir baskı yapan Aslan, Sivasspor'a üst üste 6-7 pas şansı bile vermedi.

3- Tolga Ciğerci, yanındaki isimlerin etkisiyle bambaşka bir oyun karakterine bürünüp Gomis'le birlikte takımın ateşleyici gücü oldu. Rodrigues de çok mücadele etti.

GalatasaraySabovicSivasspor
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