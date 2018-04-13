Galatasaray, Nagatomo için Inter'le anlaştı! İşte ödenecek rakam...
İtalyan medyası, Galatasaray’ın Yuto Nagatomo’nun bonservisini satın alma konusunda Inter ile anlaştığını yazdı.
İTALYA’DA Inter kulübüne yakınlılığı ile bilinen bir internet sitesinin haberine göre; Galatasaray, Japon sol bek Yuto Nagatomo’nun bonservis konusunda anlaşma sağladı. Teknik Direktör Fatih Terim’in olumlu raporu doğrultusunda, İtalyan ekibi ile 2.5 milyon euroluk bir bedel üzerinde taraflar el sıkıştı. Sezon sonunda işin resmiyete döküleceği kaydedildi. Devre arasında yarım sezon için 700 bin euro ödenmişve bonus maddeleri eklenmişti. 30 yaşındaki sol beke de 6 aylığına 850 bin euro ödenecekti. Nagatomo’nun adı İngiliz ekipleriyle anılıyordu. (Akşam)
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