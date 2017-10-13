Genç yeteneklere yatırım yapma kararı alan Galatasaray’da scout ekibinin uzun süredir izlediği ve olumlu rapor verdiği Altınordu Kulübü'nde forma giyen Mutlu Aksu Doğan’ı kadrosuna kattı. Sportif Direktör Cenk Ergün’ün de yakından takip edip onay verdiği transfer için resmi imzalarda atıldı.

10 numara pozisyonunda forma giyen Mutlu Aksu Doğan ile profesyonel sözleşme imzalandı. Mutlu Aksu Doğan, ilk olarak U21 takımında yani Galatasaray alt yapısında düzenli olarak forma giyecek ve devre arası kampı başta olmak üzere Galatasaray A Takımı ile de zaman zaman antrenmanlara çıkarak tecrübe kazanacak.

Sarı kırmızılılar bu transfer için Altınordu Kulübüne bir bedel ödemeyecek.