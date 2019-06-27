Galatasaray Muriqi için beklemede
Yönetim, Kosovalı oyuncu için 7 milyon Euro isteyen Rize’ye son olarak 3 milyon Euro önerdikten sonra teklifi artırmadı.
Galatasaray Vedat Muriqi transferi satranca döndü... Çaykur Rizespor’a 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden sarı kırmızılı ekip bu rakamın üzerine çıkmama kararı aldı.
Karadeniz ekibinin 7 milyon Euro’luk talebine 3 hafta önce “Bizim Vedat için ödeyebileceğimiz bonservis bedeli 3 milyon Euro” yanıtı veren sarı kırmızılılar o günden bu yana yeni bir teklif sunmadı.
Galatasaray Vedat Muriqi için bekleyişini sürdürürken, duruma göre başka isimlere yönelecek. Bu konuda her türlü senaryoya hazırlıklı olan yönetim alternatif isimler üzerinde de çalışıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle