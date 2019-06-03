Galatasaray, Muriç için transfer teklifinde fiyat arttırdı!
Fenerbahçe'nin de transfer gündemindeki Vedat Muriç, Galatasaray'da forma giymek istediğini söyledi.
Adı en çok transfer haberlerine karışan isimlerin başında gelen, Çaykur Rizespor'da forma giyen Vedat Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya bir transfer rekabetinin içine girmiş durumda...
Önce sarı-lacivertlilerin transfer listesine aldığı, daha sonra sarı-kırmızılıların da ilgilenmeye başladığı Vedat Muriç, A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
25 yaşındaki Kosovalı forvet, açıklamasında "Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, daha önce 2,5 milyon euro teklif yapan Galatasaray'ın teklifini 500 bin euro daha artırarak 3 milyon euro'ya yükselttiği, yanında bir de oyuncu teklif ettiği ve taraflarlar arasında sözlü anlaşma sağlandığı öğrenildi.
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Rizespor forması ile 52 maça çıkıp 25 gol atıp, 11 asist yapan Vedat Muriç'i tanıyalım...
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