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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
12.06.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

Galatasaray muhalefeti, yönetimin transfer yetkisini durdurma talebinde bulundu

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Galatasaray muhalefeti, yönetimin transfer yetkisini durdurma talebinde bulundu

Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen, sonrasında ise mahkeme aracılığıyla bu karara tedbir getiren başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, 'transfer yetkisini kullanamama' tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Sarı kırmızılı kulübün yönetime muhalif kesimi, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak ’yönetimin transfer yetkisini durdurma talebi’ ile mahkemeye başvuruda bulundu.

Galatasaray yönetiminden edinilen bilgiye göre, 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülmekte olan ’Genel kurulun iptali’ davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, üye alımı ve finansal kararlar gibi kritik işlerin yönetim tarafından yürütülmesine itiraz ederek, yönetimin dernek tüzüğünde yazılı görevlerinden men edilmesi yönünde ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

FER-İ MÜDAHALE TALEBİ

Yapılan talep doğrultusunda bu kararın onanması halinde, Galatasaray’ın mevcut yönetimi transfer yetkisini kaybedecek ve sarı kırmızılı kulüp yeni seçim yapılana kadar transfer yapamayacak.

Eski yöneticilerden Hatice Günay ve Kemal Taner Günay da yönetime karşı fer-i müdahale talebinde bulunurken, daha önce genel kurul divan üyeleri de yönetime karşı fer-i müdahale talebinde bulunmuştu.

YÖNETİM BU DURUMUN BÜYÜK SIKINTI YARATACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Öte yandan Galatasaray yönetimi, bu talebin kabul görmesi halinde sarı kırmızılı futbol takımının gelecek sezon büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyor. Transferle ilgili tüm yetkilerin kaldırılmasının futbol takımını ve teknik direktör Fatih Terim’i olumsuz etkileyeceği konusunda fikir birliğine varan yönetim, "Galatasaray transfer yapamazsa ne olacak? Zaten transfer döneminin bitmesine 2 ay var" görüşünde birleşti.

Yönetimin yaptığı görüşmelerde camianın mali genel kuruldan dolayı teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların da gelecek sezon hem şampiyon olmak, hem de Avrupa’da başarılara imza atmak için transfer istediği kaydedildi.

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