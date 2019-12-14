Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 6. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile sonuncu sırada bulunuyor.

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı



Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İstatistikler

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol attığı takım olan Ankaragücü, aynı zamanda sarı kırmızılı ekibin iç sahada en çok yendiği iki ekipten biri

Ankaragücü, Galatasaray'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçında gol atamadığı karşılaşmaları kaybetti, gol attığı tek maçı kazandı.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de kazandığı altı maçın dördünde gol yemezken; diğer iki galibiyetini aynı skorlarla aldı. Süper Lig'in son altı haftasında puan alamayan tek takım olan Ankaragücü, aynı zamanda bu süreçte kalesinde en fazla gol gören ekip.

2019/20 Süper Lig sezonunda ikili mücadele kazanma yüzdesi en düşük takım Ankaragücü, top kapma yüzdesi en düşük ekip ise Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de en az net gol pozisyonuna giren iki takım Ankaragücü ve Galatasaray.

Galatasaray'ın iç sahada attığı son beş Süper Lig golünün üçü penaltıdan geldi ve bu üç vuruşu da farklı oyuncular kullandı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci Korcan Çelikay. Fernando Muslera ise en az üç maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim konumunda. Ankaragücü'nün bu sezon Süper Lig'de attığı dokuz golün yedisi İlhan Parlak ve Dever Orgill'den geldi.

Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü ile oynadığı son 10 Süper Lig maçını en az ikişer gol atarak kazandı.

97. randevu

Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 202 gole, başkent ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda 3-1 ve sahasında da 6-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Belhanda ile Adem sınırda

Galatasaray’da Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük ile Younes Belhanda karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 16. haftada deplasmanda oynanacak Göztepe karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 14 haftada kalesinde sadece 11 gol gördü. Cimbom, bu performansıyla Süper Lig takımları arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray, ayrıca 14 haftada rakip fileleri de 15 kez havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain’e mağlup olan Galatasaray, Avrupa Ligi şansını da kaybedip bu sezon için Avrupa defterini kapadı. Artık lige konsantre olacak olan sarı-kırmızılılarda hedef devre arasına en az puan kaybı ile girmek. Cimbom Ankaragücü maçıyla birlikte moral kazanıp, ligde zirve takibini sürdürmek istiyor.

Düdük Ali Şansalan’da

Galatasaray ile Ankagücü karşılaşmasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Mert Güzenge görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Serkan Tokat ve Ceyhun Sesigüzel.