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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
19.01.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?

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Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü 96. randevuda.. İki takım arasında geride kalan lig maçlarında Galatasaray'ın galibiyetlerde 60-17, gol sayısında da 196-82 gibi büyük üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla yaptığı maçlarda rakibine galibiyetlerde 36-3 üstünlük kurdu. Peki Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bu akşam 96. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 60-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray MKE Ankaragücü maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu. İki takım şimdiye dek İstanbul'da 46 kez karşılaştı, Galatasaray 35, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı. Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

Galatasaray ile Ankaragücü, Süper Lig'deki 96. randevularına çıkacak. Galatasaray bu maçların 60'ını kazanırken, sadece 17 maçta yenildi. Ankaragücü'nün Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray, Galatasaray'ın en fazla gol attığı ekip de Ankaragücü.

Süper Lig tarihinde Ankaragücü'nü konuk ettiği 47 maçın 43'ünde gol sevinci yaşayan Galatasaray, Şubat 1991'den bu yana oynadığı 21 iç saha karşılaşmasında da rakibine gol atmayı başardı. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda sekiz maçta üç galibiyet alan Ankaragücü, aynı sayıda deplasman galibiyetini bundan önceki 30 lig maçında elde etmişti.

Süper Lig'de evinde oynadığı son 28 maçta da yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı son dokuz maçın beşi berabere sonuçlandı; bu beraberliklerin dördü iç sahada geldi. Galatasaray, bu sezon rakip kalelere gönderdiği her 2,5 isabetli şutta bir gol buluyor ve bu alanda ligin en iyi takımı konumunda.

Bu sezon Süper Lig'de en az isabetli şut çeken takım olan Ankaragücü, buna rağmen ligde net gol pozisyonunu en yüksek yüzdeyle gole çeviren ekip konumunda. Ankaragücü oyuncusu Tiago Pinto, bu sezon Süper Lig'in en fazla pas arası yapan ismi. Fatih Terim, Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde Ankaragücü'ne mağlup olmadı.

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