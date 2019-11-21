Galatasaray, Medipol Başakşehir maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Galatasaray, yarın Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Medipol Başakşehir müsabakası için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.
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