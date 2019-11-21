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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.11.2019 - 11:49, Son Güncelleme:

Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadeleyle başlayacak. Her iki ekip de sahaya eşit puanlarla çıkacak. Gözler müsabakaya kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisinde. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, haftanın açılış maçında 22 Kasım Cuma akşamı son şampiyon Galatasaray'a konuk olacak. Son 9 maçtır yenilmeyen Medipol Başakşehir, deplasmandan puan alarak ayrılmak isterken, Galatasaray'da seyirci avantajını kullanarak maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Cuma akşamı karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka, Bein Sports 1 kanalıda canlı yayınlanacak.

Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak Burak Şeker görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Abdulkadir Bitigen ve Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 11’e 6 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da Türk Telekom Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 11 haftada sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 6. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 19 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

23. RANDEVU

Galatasaray ile Başakşehir, ligde bugüne kadar 22 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 6 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 33 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçtiğimiz sezon Başakşehir’de oynanan maç 1-1 berabere sona ererken, Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçı Galatasaray 2-1 kazanıp şampiyonluğunu ilan etmişti.

ASLAN'IN BİLEĞİ EVİNDE BÜKÜLMÜYOR

Galatasaray, ligde Türk Telekom Stadyumu’ndaki son 41 karşılaşmada rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kaldı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

GALATASARAY KALESİNDE EN AZ GOL GÖREN TAKIM

Galatasaray ligde savunmadaki performansıyla ön plana çıkıyor. Sarı-kırmızılılar ligdeki 11 haftasında kalesinde sadece 9 gol gördü. Cimbom bu performansıyla ligdeki takımlar arasında en az gol yiyen ekip konumunda bulunuyor. Galatasaray ayrıca 11 haftada rakip fileleri de 13 kez havalandırdı. Başakşehir ise 13 kez kalesini gole kapatamadı ve 18 kez gol sevinci yaşadı.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Sakat futbolcuların çokluğu Teknik Direktör Fatih Terim’i kadro konusunda düşündürüyor. Aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve tedavi için İspanya'ya giden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile Gazişehir FK maçında sakatlanan Romanyalı futbolcu Florin Andone bir süre daha sahalardan uzak kalacak. Younes Belhanda ile Şener Özbayraklı’nın sakatlıkları sürüyor. Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın da durumları belirsiz. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanmayla dönen Mario Lemina ise antrenmanlara başlamıştı.

Galatasaray’da Başakşehir maçı öncesinde Ryan Babel ile Younes Belhanda sarı kart sınırında bulunuyor.

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