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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22.11.2019 - 12:15, Son Güncelleme:

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Galatasaray ile Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım bu maçla 23. Kez karşı karşıya gelmiş olacak. Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı için geri sayım erken saatlerden itibaren balladı. Medipol Başakşehir, 11. hafta sonunda, 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puana sahip. Turuncu-lacivertli takım, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde haftaya 5. sırada girdi. Galatasaray ile aynı performansı sergileyen turuncu-lacivertli takım da 12. hafta öncesinde averajla 5. sırada yer buldu. Milli takımından sağ diz iç yan bağındaki zorlanma şikayetiyle dönen Gabonlu futbolcu, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyebilecek.  Peki, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının bilgileri...

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak maç bu akşam saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak mücaedleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Galatasaray - Başakşehir muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Adem Büyük

Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut, Mehmet, Visca, İrfan, Guldbrandsen, Crivelli

Galatasaray Son 2 maçta nefes aldı

Galatasaray, Süper Lig'de son 2 haftada elde ettiği galibiyetlerle girdiği olumsuz havayı dağıttı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 puan toplayabilen sarı-kırmızılı ekip, kötü başladığı Süper Lig'de ise son 2 haftayı 6 puanla kapattı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, 10. haftada sahasında Çaykur Rizespor'u, 11. haftada ise deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0'lık skorlarla yenerek zirve yarışına ortak oldu.

İç sahada bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 41 lig maçında mağlup olmadı.

Ligde Türk Telekom Stadı'nda son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 41 müsabakada da yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte 34 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

Sakatlıklardan yana başı belada

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli aşil tendonundan sakatlığı bulunan ve İspanya'da tedavi gören Radamel Falcao bir süre daha formasından uzak kalacak.

Milli takımlarından sakat dönen Fernando Muslera, Ryan Babel ve Christian Luyindama'nın durumları belirsizliğini koruyor.
Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Florin Andone'nin de sakatlıkları sürüyor.

Kritik Club Brugge maçı öncesi moral arıyor

Galatasaray, taraftarının önünde güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maça moralli çıkmak istiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün yanı sıra Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla A Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçlarının ardından gruptan çıkma şansını kaybetti.
Sarı-kırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü İstanbul'da ağırlayacağı Club Brugge'ü mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi ümitlerini sürdürmeye çalışacak.

Belhanda ve Babel ceza sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ile Ryan Babel, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Galatasaray'ın tüm lig maçlarında forma giyen Hollandalı hücum oyuncusu Babel ile ligde 7 karşılaşmaya çıkan Faslı Belhanda, gördükleri üçer sarı kartla ceza sınırına geldi.

Sakatlıkları bulunan iki futbolcunun da Medipol Başahşehir maçında forma giymesi beklenmiyor. Durumları maç saatinde netleşecek futbolcular, kadroda yer almaları ve sarı kart görmeleri halinde 13. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Galatasaray - Başakşehir 23. randevuda

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 22 maçtan 11'ini Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 33 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Türk Telekom Stadı'nda 33. haftada yapılan kritik maçı 2-1 kazanan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, son 10 maçta 3 kez kazandı

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 10 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

İki takım arasında ligdeki son 10 müsabakadan 3'ü berabere bitti, Medipol Başakşehir ise 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında rakibine sadece bir kez yenildi, 6 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar sahasındaki 11 maçta 24 gol attı, kalesinde 13 gol gördü.

 

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