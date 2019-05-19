Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig heyecanı Galatasaray Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki kritik müsabakadan galip ayrılan takım, şampiyonluğu garantilemiş olacak. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman? İşte, muhtemel 11'ler ve maç bilgileri
Galatasaray Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşı karşıya geliyor. Medipol Başakşehir’in maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak. Beraberlik halinde ise genel averajı daha iyi olan Galatasaray son haftaya avantajlı bir şekilde girmiş olacak. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Dev maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne
Başakşehir: Mert, Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, İrfan, Mossoro, Visca, Robinho, Bajic
CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK
Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın Medipol Başakşehir’i konuk edeceği karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak. Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
Çakır, bu sezon UEFA tarafından da üst düzey maçlarda da görev alırken Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 89 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı veren Çakır 1 kez de çift sarıdan kırımızı kartını çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın 3 maçını yönetirken sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Çakır, Galatasaray'ın deplasmanda Antalyaspor' 1-0 yendiği, Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile de 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçlarda düdük çaldı.
Çakır'ın yönettiği 4 maça çıkan turuncu lacivertli takımın ise 2 galibiyet mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başakşehir'in Atiker Konyaspor ve Ankaragücü'nü 1-0'lık skorlarla mağlup ettiği, Beşiktaş'a 2-1'lik skorla yenildiği ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1'lik skorla puanları paylaştığı mücadeleyi yönetti.
İLK KEZ ŞAMPİYONLUK TADACAKLAR
Medipol Başakşehir’in maçı kazanması durumunda kadrosunda bulunan futbolcuların yarısından fazlası da ilk kez bir Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayacak. Galatasaray’ı mağlup etmesi durumda turuncu-lacivertli kulübün sezonun ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesindeki 28 futbolcunun 15’i kariyerlerinde ilk kez top oynadıkları ülke liglerinin en üst düzey liginde şampiyonluk kupasını kaldıracak.
İlk kez şampiyonluk sevinci yaşayacak isimler şunlar: Volkan Babacan, Faruk Çakır, Alexandru Epureanu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Marcio Mossoro, Soner Aydoğdu, Joseph Attamah, Fedor Kudriashov, Stefano Napoleoni, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Alparslan Erdem, Mert Çelik ve Salim Farsak.
TERİM İLE AVCI BEŞİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yolundaki kritik maçta Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasındaki mücadele deneyimli teknik adamlar Abdullah Avcı ve Fatih Terim’i de 5. kez karşı karşıya getirecek. İki teknik adam arasında bugüne kadar oynanan maçlarda galibiyet sayısı ve atılan gollerde eşitlik bulunuyor. Söz konusu dört maçın tamamında Fatih Terim, Galatasaray’ın başında yer alırken, Abdullah Avcı, bir maçta İstanbulspor teknik direktörü olarak Terim’e rakip oldu.
BİRER GABİLİYET
Fatih Terim ve Abdullah Avcı’nın takımları arasında geride kalan 4 maçta iki teknik adam da 1’er kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Rekabette atılan gol sayılarında da bir eşitlik söz konusu. Avcı ve Terim’in takımları 4 maçta 4’er kez fileleri havalandırmayı başardı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle