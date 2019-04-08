Galatasaray, Martin Linnes ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Galatasaray’ın Norveçli bek Martin Linnes'le kasım ayında 3 yıllık yeni anlaşma yaptığı ama sözleşmesi biten diğer oyuncuların moralini bozmamak amacıyla duyurmadığı belirtiliyor.
Galatasaray'ın Yeni Malatya'yı 3-0 yendiği karşılaşmada, ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Martin Linnes'in sezon sonu biten sözleşmesinin hâlâ uzatılmaması beraberinde eleştirileri de getirirken gerçeklerin çok daha farklı olduğu ortaya çıktı.
Yönetim, Norveçli oyuncunun menajeri ile kasım ayında masaya oturdu ve taraflar 3 yıllık yeni kontrat için her konuda anlaşma sağladı. Ancak bu anlaşma hem yöneticiler hem de Fatih Terim'in ortak kararıyla resmi olarak açıklanmadı. Nedeni ise sözleşmeleri biten Selçuk, Sinan, Muğdat ve Ndiaye gibi isimlerin G.Saray'daki durumlarının belirsizliğini koruması.
Terim ve yöneticiler, bu oyuncuların moralini bozmamak adına Linnes'le yapılan anlaşmanın sezon sonunda duyurulmasına karar verdi.
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