Galatasaray'dan KAP'a peş peşe 2 transfer açıklaması...
Sarı-kırmızılı takım önce Marcao transferi için görüşmelere başlandığını daha sonra da Bursaspor ile yollarını ayıran Emre Taşdemir için KAP'a açıklama yaptı.
Marcao için KAP'a yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.
Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
Emre Taşdemir için KAP'a yapılan açıklama;
Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
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