Galatasaray Marcao'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun maliyetini açıkladı.
Transfer için 4 milyon Euro bonservis ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, Brezilyalı futbolcuya ise yarım sezon için 400 bin Euro, sonrasında ise 800 bin Euro ve artan ücretler verecek.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti
2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti
2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti
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