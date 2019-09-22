Galatasaray, Malatya deplasmanında! iddaa'da galibiyetlerine...
Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkıyor. Her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını, yüksek oranlarla ve birçok yeni iddaa seçenekleriyle Misli.com’da yaşayacaksınız.
YENİ MALATYASPOR - GALATASARAY
Hafta arası Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 0-0 berabere kalan sarı kırmızılı ekip, deplasmandan 1 puanla dönerek fena bir başlangıç yapmadı.
Rakiplerinin kayıp yaşadığı geçen hafta sonu ise Falcao’nun golüyle Kasımpaşa’yı 1-0 mağlup ederlerken yeniden üst sıralara tırmandılar.
Son iki sezon Malatya deplasmanından puansız ayrılan Galatasaray, yeni transferleriyle 3 puanı alma hedefinde…
Feghouli ve Selçuk İnan Malatya kafilesinde yer almazken, Emre Akbaba ile Belhanda’nın sakatlıkları sürüyor. Cezası biten Seri ile Emre Mor ise kadroda yer aldılar.
İngiltere'den kalan cezasını Kasımpaşa maçıyla tamamlayan Florin Andone ise Brugge maçında sahada yer almamış olup bugün için ilk kez formayı giyebilir.
Fatih Terim’in ve yardımcıları Hasan Şaş ile Ümit Davala’nın cezaları sürdüğünden takımın başında yine Levent Şahin olacak bugün için…
Trabzon ve Alanya yenilgileri sonrası geçen hafta Ankaragücü deplasmanında 3 puanı 4 golle alan BtcTurk Yeni Malatyaspor’da yüzler yeniden gülüyor.
Avrupa Ligi’ne erken veda eden Sergen Yalçın’ın öğrencilerinde hedef bu seneyi de ilk 4 içinde tamamlayabilmek…
Gökhan Töre ve Bifouma sakat, Fofana’nın ise en azından 45 dakika forma giyebilecek duruma ulaştığı teknik ekip tarafından açıklandı.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
- Yeni Malatyaspor’nın ligdeki son 7 maçında 2.5 gol barajı aşıldı.
- Galatasaray ligdeki son 24 maçının 22’sinde mağlubiyet görmedi.
- Galatasaray ligde son 4 deplasman maçında kalesinde en az 2 gördü.
- Yeni Malatyaspor, Galatasaray’a karşı evinde oynadığı son 3 maçta en az 2 gol kaydetti.
ÖNE ÇIKAN BAHİSLER
- Maç öncesi bahislere göz attığımızda Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercihin konuk Galatasaray’ın maçı kazanması yönünde olduğunu görüyoruz. Bu maça bahis yapan üyelerin %37’si sarı kırmızlılardan 3 puan bekliyor...
- Misli.com üyelerinin ilgi gösterdiği bir diğer tercih ise maçta her iki tarafın da karşılıklı goller bulacağı yönünde. Üyelerinin yaklaşık %24’ü mücadelede "KG VAR" seçeneğini kuponunda bulunduruyor.
MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?
Hafta arası Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge deplasmanından puanla dönen Galatasaray, lige tutuk başlasalar da Kayserispor ve Kasımpaşa galibiyetleriyle hava yakaladılar.
Yeni Malatyaspor'da ise ciddi eksikler var. Galatasaray'ın zor da olsa kazanmasını bekliyorum.
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