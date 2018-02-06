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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Galatasaray mağlubiyetle veda etti
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Sıradaki Haber: Pınar Karşıyaka, düşme hattına 2 galibiyet fark atarak rahatladı

Basketbol
06.02.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

Galatasaray mağlubiyetle veda etti

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Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Odeabank, konuk ettiği Alman ekibi Alba Berlin'e normal süresi 85-85 tamamlanan maçta uzatmalar sonucu 97-92 mağlup oldu.

Daha önce çeyrek finale çıkma şansını kaybeden iki takımdan Galatasaray Odeabank, grupta 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada yer alarak bu sezon Avrupa kupaları macerasını tamamladı. Alman temsilcisi Alba Berlin de 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.

Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Alba Berlin, 5. dakikayı Clifford'un etkili oyunuyla 9-8 üstün geçti. Schenider'in pota altından Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle konuk ekip 8. dakikada farkı 8 sayıya (10-18) çıkardı. Hardy ve Taylor'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla sarı-kırmızılı ekip farkı azaltmasına rağmen Alman temsilcisi ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe Hendrix ve Juskevicius'un sayılarıyla başlayarak savunmasını da sertleştiren Galatasaray Odeabank, pota altından bulduğu isabetlerle 14. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 29-24. Grigonis ve Peno ile hızlı hücumlarda sayılar bulan Alba Berlin 17. dakikada eşitliği yakaladı: 34-34. Hücumlardan boş dönen Galatasaray Odeabank karşısında farkı açan Alba Berlin, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Alba Berlin, 15. dakikayı 60-51 önde geçti. Siva ile boyalı alandan bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdüren Alman temsilcisi, final periyoduna 71-64 önde girdi.
Son çeyrekte Butterfield ve Peno ile dış atışlardan sayılar bulan ve pota altını iyi savunan konuk ekip, 35. dakikaya 9 sayı (72-81) üstün girmesine rağmen girdi, Galatasaray Odeabank, 11-0'lık seriyle 37. dakikada öne geçti: 83-81. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 85-85 eşitliklikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde Siva ile pota altından arka arkaya bulduğu isabetlerle konuk ekip 43. dakikayı 94-92 üstün geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Alba Berlin sahadan 97-92 galip ayrıldı.

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