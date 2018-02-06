Galatasaray mağlubiyetle veda etti
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu E Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray Odeabank, konuk ettiği Alman ekibi Alba Berlin'e normal süresi 85-85 tamamlanan maçta uzatmalar sonucu 97-92 mağlup oldu.
Daha önce çeyrek finale çıkma şansını kaybeden iki takımdan Galatasaray Odeabank, grupta 1 galibiyet ve 5 yenilgiyle son sırada yer alarak bu sezon Avrupa kupaları macerasını tamamladı. Alman temsilcisi Alba Berlin de 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile grubu üçüncü sırada bitirerek organizasyona veda etti.
Karşılaşmaya hücumda tempolu başlayan Alba Berlin, 5. dakikayı Clifford'un etkili oyunuyla 9-8 üstün geçti. Schenider'in pota altından Grigonis'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle konuk ekip 8. dakikada farkı 8 sayıya (10-18) çıkardı. Hardy ve Taylor'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla sarı-kırmızılı ekip farkı azaltmasına rağmen Alman temsilcisi ilk çeyreği 21-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyreğe Hendrix ve Juskevicius'un sayılarıyla başlayarak savunmasını da sertleştiren Galatasaray Odeabank, pota altından bulduğu isabetlerle 14. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 29-24. Grigonis ve Peno ile hızlı hücumlarda sayılar bulan Alba Berlin 17. dakikada eşitliği yakaladı: 34-34. Hücumlardan boş dönen Galatasaray Odeabank karşısında farkı açan Alba Berlin, soyunma odasına 45-39 üstün gitti.
İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken Alba Berlin, 15. dakikayı 60-51 önde geçti. Siva ile boyalı alandan bulduğu basketlerle üstünlüğünü sürdüren Alman temsilcisi, final periyoduna 71-64 önde girdi.
Son çeyrekte Butterfield ve Peno ile dış atışlardan sayılar bulan ve pota altını iyi savunan konuk ekip, 35. dakikaya 9 sayı (72-81) üstün girmesine rağmen girdi, Galatasaray Odeabank, 11-0'lık seriyle 37. dakikada öne geçti: 83-81. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmanın normal süresi 85-85 eşitliklikle sona erdi ve maç uzatmaya gitti.
Uzatma bölümünde Siva ile pota altından arka arkaya bulduğu isabetlerle konuk ekip 43. dakikayı 94-92 üstün geçti. Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren Alba Berlin sahadan 97-92 galip ayrıldı.
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