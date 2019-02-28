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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.02.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Galatasaray maçının yıldızı; Caner Bağ

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Galatasaray maçının yıldızı; Caner Bağ

İkinci yarıda oyuna giren Hatayspor’un 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Caner Hüseyin Bağ, maçın kaderini değiştirmeye en çok yaklaşan isim oldu.

Galatasaray’da sağ kanadı tutan Mariano ile Yunus ikilisini tam anlamıyla dağıtan tecrübeli futbolcu, hem imajı hem de sürati ve tekniğiyle Real Madrid’in dünyaca ünlü yıldızı Marcelo’ya benzetildi.

Caner maçın ardından, “İkinci yarıya aslında iyi başlamıştık ama golü yediğimizde herkes bittiğini sandı. Bizim takımımızın hiçbir zaman pes etmeyen bir karakteri var, karşımızdaki rakip kim olursa olsun. Bu galibiyeti Hatay halkına hediye ediyorum” dedi.

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Fatih Terim mücadelenin ardından, Hatayspor'u tebrik etmişti...

"İyi bir ders oldu"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, 4-2 kaybedip tur atladıkları Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Terim, "Yedek futbolcularımız ne zaman bu fırsatı yakalasalar bunu iyi değerlendirmeliler" dedi.
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