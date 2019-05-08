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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
08.05.2019 - 19:14, Son Güncelleme:

Galatasaray maçı öncesi Rize'ye kötü haber

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Galatasaray maçı öncesi Rize'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Çaykur Rizesporlu futbolcu Abdullah Durak, "İnşallah Galatasaray maçında kazanıp, beşincilik için avantaj yakalarız." dedi.

Durak, idman öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın çok zor bir rakip olduğunu belirterek, "Rakibimiz ve bizim için önemli bir maç. Beşincilik için halen şansımız olduğunu düşünüyorum. İnşallah Galatasaray maçında kazanıp, beşincilik için avantaj yakalarız." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında iyi oyunu sonuca yansıtamadıklarına değinen orta saha oyuncusu, "İkinci yarıda iyi oyunumuzun karşılığını almaya başladık. Bu da bizi bugünlere getirdi. İnşallah kalan üç maçta da devam ederiz." şeklinde konuştu.

Şampiyonluğa oynayan takımların son haftalardaki maçları öncesinde sürekli Anadolu takımlarının ve futbolcuların gündeme geldiklerini aktaran Abdullah, "Daha önce Başakşehir maçı öncesinde de çok söylemler çıktı. Biz bunların neden çıkarıldığını biliyoruz. Artık bunları konuşma gereği bile duymuyoruz. Neden olduğunu bildiğimizi için konuşulmuyor. Biz işimize bakıyoruz. Söylentiler bizi ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçı hazırlıkları

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 20 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması ile sürdü.

Aatıf, Galatasaray maçında yok

Dünkü antrenmanda yer almayan Vedat Muric ve Aatıf da bugünkü çalışmaya katıldı. Aatıf, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken Vedat Muric çalışmanın tamamında yer aldı. Aatıf'ın Galatasaray maçında forma giyme şansının olmadığı öğrenildi.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışma ile Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray maçı öncesi Rizeye kötü haber

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