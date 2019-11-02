Galatasaray maçı öncesi Elano konuştu!
Galatasaray'ın eski futbolcularından Elano, Real Madrid hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Real Madrid - Galatasaray maçı öncesinde sarı kırmızılıların eski oyuncusu Elano, İspanyol AS gazetesine röportaj verdi.
Brezilyalı eski futbolcu, Real Madrid'in genç yıldızı Rodrygo ve teknik direktör Zidane'ı överken şöyle konuştu;
''Rodrygo çok iyi maçlar çıkartıyor, taraftarları heyecanlandıran bir oyuncu. Zidane onunla çok iyi geçiniyor. Zidane'ın bu özelliğini çok seviyorum. Oynatmak için hiç acele etmiyor çünkü Rodrygo daha çocuk. Gelişecek, büyüyecek ama Zidane sabırlı davranıyor. Rodrygo, Real Madrid'in geleceği. Şimdiden yıldız demek doğru olmaz ama öyle olacak.''
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