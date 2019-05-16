Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta?
Spor Loto Süper Lig'in son haftalarına gelinirken, zirvedeki şampiyonluk mücadelesi de devam ediyor. Ligin 33. haftasında 66 puanla lig birincisi olan Galatasaray ve aynı puana sahip rakibi Başakşehir karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşmanın yaklaşması ile beraber, taraftarlar da maçın tarihi ve saatini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte, dev karşılaşma ile ilgili bazı bilgiler...
Şampiyonluk mücadelesi son haftalara doğru kızışırken Süper Lig'de 33. haftada Galatasaray rakibi Medipol Başakşehir'i kendi evinde konuk edecek. Şampiyonluk yarışında aynı puana sahip olan iki takım, bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verecek. Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i konuk edeceği karşılaşmada, Cüneyt Çakır düdük çalacak. Ligin kaderini belirleyecek maçta Galatasaray ya da Başakşehir galip gelmeleri durumunda, ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluklarını ilan edebilecekler. Berabere kalmaları durumunda ise, ligin şampiyonunu son hafta karşılaşmaları belirleyecek. Peki, Galatasaray M.Başakşehir maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte şampiyonun kaderini belirleyecek olan dev mücadele ile ilgili detaylar.
DEV KARŞILAŞMA NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Galatasaray Medipol Başakşehir maçı 15 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumartesi günü oynanacak.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir 20. randevuda. Geride kalan lig maçlarından 9'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını turuncu-lacivertliler kazandı. Medipol Başakşehir, rakibiyle yaptığı son 7 lig maçında bir kez yenildi - Galatasaray, ev sahibi olduğu maçlarda rakibine bir kez mağlup oldu. Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 20. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 19 maçtan 9'unu Galatasaray, 6'sını Medipol Başakşehir kazandı, 4'ü de berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 4 maçı kazanamayan Galatasaray'ın 32 golüne, son 3 randevudan galibiyetle ayrılan Medipol Başakşehir 31 golle cevap verdi. Sezonun ilk yarısında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan müsabakayı Medipol Başakşehir 5-1 kazandı.
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