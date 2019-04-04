Galatasaray'da Luyindama'ya 6 maç ceza gelebilir
Galatasaraylı futbolcu Luyindama, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. "Kural dışı hareket" kapsamında PFDK'ya sevk edilen Demokratik Kongolu oyuncu en az 2, en fazla 6 maç ceza ile karşı karşıya kalabilir.
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Luyindama tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Yönetmeliğe göre kural dışı hareketin cezaları şöyle;
Sert ve ciddi faul: 2 - 4 maç
Şiddetli hareket: 3 - 6 maç
FENERBAHÇE MAÇINDA YOK!
Luyindama, bu hafta sonu ligde Malatyaspor maçında zaten sarı kart cezalısıydı. En az 2 maç ceza alacak olan Luyindama'nın cezasında daha sonra indirim yapılarak 1'e düşürülse bile Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.
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