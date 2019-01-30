Galatasaray Luyindama ile anlaştı! Gözler Maicon'da
Galatasaray transferin son saatlerinde talip olduğu Luyindama ile anlaştı. Bu transferin önünde artık yalnızca Maicon'un durumu engel olarak kaldı.
Ali Naci Küçük / Spor Arena | Galatasaray transferin son saatlerinde talip olduğu Standard Liege'in stoperi Luyindama ile de anlaştı.
Kulüpler arasındaki sorun da çözülürken, bu transferin önünde artık yalnızca Maicon'un durumu engel olarak kaldı.
Çin'den teklif alan Maicon'un transferinin sonuçlanması halinde Galatasaray Luyindama'yı kadrosuna katacak.
Diagne ve Mitroglou ile kadrosundaki yabancı sayısı 14'e çıkan ve kontenjanı dolan Galatasaray, Maicon giderse Kongolu stoper ile sözleşme imzalayacak.
Bu nedenle artık tüm gözler Maicon'un Çin'e transferine çevrilmiş durumda.
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