Galatasaray, Luis Abram için transfer teklifi yaptı! | Galatasaray transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray için Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Peru ve Arjantin basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Velez'in 23 yaşındaki stoperi için teklifte bulundu.

Ancak Arjantin ekibi, teklifi çok ucuz buldu ve Galatasaray'a olumsuz cevap verdi. Velez Sarsfield'in Luis Abram için 8 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

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