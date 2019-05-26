Galatasaray kutlamada para bastı
Sponsorlardan 1.5 milyon TL alan G.Saray, 38.600 bilet sattı. GS Store da yüzbinlerce liralık ciro yaptı.
Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu dün taraftarıyla birlikte Türk Telekom Stadı’nda kutlayan Galatasaray, organizasyondan ciddi bir miktarda geliri de kasasına koydu... Sarı kırmızılılar; sponsorlar, kutlamalar için özel olarak satışa çıkan biletler ve GS Store gelirleriyle birlikte dün akşam yaklaşık 4 milyon lira kazandı.
GS STORE’A AKIN ETTiLER
G.Saray’ın kutlamalara özel çıkardığı biletlerden 38 bin 600 adet satıldı. Buradan 1,9 milyon liralık gelir sağlayan kulüp, sponsorlardan da 1,5 milyon lira kazandı. Binlerce taraftarın akın ettiği GS Store’daki satışlarla birlikte G.Saray’ın toplam kazanç 4 milyon liraya ulaşmış oldu.
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