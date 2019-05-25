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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
25.05.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

Galatasaray kupasına kavuşuyor! TT Stadı'nda 22. şampiyonluk coşkusu

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Galatasaray kupasına kavuşuyor! TT Stadı'nda 22. şampiyonluk coşkusu

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu'nda kutlama gerçekleştiriyor.

2018-19 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda 19.05'te başlayan törenle kupasına kavuşuyor.

Galatasaraydan Fenerbahçeye olay gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme!

18.00'de Florya'dan üstü açık otobüsle Türk Telekom Stadı'na hareket eden sarı kırmızılı takım, şu an itibarıyla stada ulaştı.

Galatasaray tribünleri, kupa töreninde özel pankartlar açtı!

Sarı kırmızılı taraftarlar üzerinde Teknik Direktör Fatih Terim’in fotoğrafının olduğu ‘ Galatasaray pes etmez’ , ‘Galatasaray geri durmaz’, ‘ Galatasaray kabullenmez’ yazılı pankart açtı.

Altyapıdaki şampiyonlar kutlamada 

Türkiye Futbol Federasyonunun Gelişim Ligleri'nde kupa alan Galatasaray'ın altyapı takımları kutlamaya geldi. 
Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğa ulaşan 21, 19, 17 ve 14 yaş altı takımları ve kategorisinde ikinci olan 16 yaş altı takımı ile Galatasaray Futbol Akademisi teknik ekibi, kutlama için kurulan platforma çağrıldı. 

Taraftarlar, sarı-kırmızılı genç futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi. 

GS Store'a büyük ilgi 

Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün resmi ürünlerinin satıldığı GS Store'a yoğun ilgi gösterdi. 

Kutlama öncesinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki GS Store'a giden taraftarlar, forma, atkı, tişört ile 22. şampiyonluk için özel olarak hazırlanan ürünlerden aldı. 

Mağazada yoğunluk yaşanırken, ödeme kasalarında uzun kuyruklar oluştu. 

5 yıldız detayı...

TT Stadı'nda tribünleri dolduran taraftarlar büyük coşku yaşarken, 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı.

Platformun üstüne 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu; 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı.

Kupayı kargo şirketi getirdi!

Galatasaray, kupa töreninde önemli de bir sürprize imza attı. 22.şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray’ın kupasını gecenin sponsorlarından ‘ İstegelsin’ isimli kargo firması getirdi.

Alya sahneye sarı kırmızı çıktı!

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan Alya, sarı kırmızı bir kostümle Türk Telekom Stadyumu’na çıkarken ‘Kupalara Layıksın Sen’ tezahüratını seslendirdiğinde statta coşku tavan yaptı.

Diagne, Sinan Gümüş ve Taffarel, kupa törenine katılmadı.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlediği şampiyonluk gecesi ve törenine sarı kırmızılı takımdan bazı isimler katılmadı.
Teknik Direktör Fatih Terim’den özel izin alan Diagne ile Taffarel ülkesine giderken, Fenerbahçe derbisi öncesinde Florya’ya gelen taraftarlar için ‘Suriyeli’ ifadesi kullanan ve tribünler ile yıldızı barışmayıp tepki çeken Sinan Gümüş de törene katılmadı.

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