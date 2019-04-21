Galatasaray kupa mesaisine başladı!
Galatasaray Futbol Takımı, 25 Nisan Perşembe günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yenen Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda, Kayserispor maçında 90'ar dakika süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladığı antrenmanın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan oyunları üzerinde durdu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Semih Kaya'nın ve Sinan Gümüş'ün tedavisine devam edildi.
Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına 23 Nisan Salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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