Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek.
Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.
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