Haber Giriş: 05.01.2020 - 10:43,
Galatasaray Kulübü, Turgay Vardar'ı andı
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılılarda geçmişte basınla ilişkiler bölümünün çeşitli kademelerinde görev yapan gazeteci Turgay Vardar'ı, vefatının 14. yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "1997 ile 2004 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü basınla ilişkiler bölümünde görev yapan Turgay Vardar'ı aramızdan ayrılışının 14. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.
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