Galatasaray Kulübü Olağan Mali Genel Kurulu'nda erken seçim çağrısı
Toplantıda söz alan genel kurul üyesi Sedat Doğan, erken seçimi gündeme getirip salondan büyük alkış aldı.
Sedat Doğan, "Sayın başkan, size 2 kez oy verdim. 1. oyumu değil; ama 2. oyumu size helal etmiyorum. Size karşı bir güven erozyonu var. Mayıs ayına seçim koyun, bir güven tazeleyin. Kavganın Galatasaray'a faydası yok" dedi.
Doğan'ın bu sözleri üzerine, 'erken seçim' önerisine salondan bir grup üyeden alkışlarla destek verildi.
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