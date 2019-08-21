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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.08.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve biletler ne zaman satışa çıkacak?

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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman ve biletler ne zaman satışa çıkacak?

Galatasaray Konyaspor maçı, Süper Lig'in ikinci haftasında puan durumuna son halini verecek. İlk hafta deplasmandan mağlup dönen Galatasaray, bu hafta Konyaspor karşısında taraftarları önünde galibiyete odaklanacak. Peki, Galatasaray Konyaspor ne zaman saat kaçta oynanacak ve biletler ne zaman satışa çıkacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler

Ligin seyrine etkileyecek olan Galatasaray Konyaspor maçı için futbolseverlerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları konusunda bilgi edinmek isteyen taraftarlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Ali Sami Yen Kompleksi'nde oynanacak olan Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun ikinci haftası kapsamında Galatasaray, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. 25 Ağustos Pazar günü oynanacak olan karşılaşma Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray Konyaspor maçı için biletlerin 22 Ağustos Çarşamba günü satışa çıkması bekleniyor. Bilet fiyatları yayımlandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Hırvatistan'ın HNK Gorica forması giyen Farouk Miya ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, forvet arkası ve orta sahada oynayabilen Miya ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Farouk Miya'nın sözlerine yer verilen açıklamada, Uganda Milli Futbol Takım oyuncusunun, stat ve tesislere hayran kaldığı, Konyaspor'a performansıyla büyük katkı sağlamak istediği ifade edildi.

Miya'nın, Konyaspor'da 21 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

HAKEM METE KALKAVAN

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 2. hafta mücadelesinde 25 Ağustos Pazar günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda Konyaspor’u ağırlayacak. Mücadele saat 21:45’te başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak.

Mete Kalkavan daha önce Galatasaray'ın 19 maçında düdük çaldı. Galatasaray bu maçlarda 10 galibiyet elde ederken, 6 maç berabere bitti, 3 mücadeleden ise rakipler galibiyetle ayrıldı. Mete Kalkavan Galatasaray'a 41 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gösterirken rakip takımlar 41 sarı, 5 kırmızı kart ile cezalandırıldı.

Mete Kalkavan, Galatasaray’ın son olarak 29 Nisan 2019 tarihinde Süper Lig’de Konyaspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

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