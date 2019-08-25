Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Seyirci önünde ilk maç!
Galatasaray Konyaspor maçı ile Süper Lig'de seyircisi önünde ilk mücadelesine çıkacak olan Sarı Kırmızılı ekip, ligdeki ilk 3 puanını almak için sahada olacak. Kariyeri boyunca Konyaspor ile 40 kez karşılaşan Galatasaray, son 10 maçta ise hiç kaybetmedi. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Ligin ilk haftasına mağlubiyetle başlayan Galatasaray, ikinci haftayı Konyaspor karşısında 3 puan alarak kapatmak istiyor. Türk Telekom Stadyumu'nda rakibi karşısında ciddi bir mücadele verecek olan Sarı Kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alacak. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig Cemil Usta sezonu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk edecek. 25 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı izlenebilecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmada, Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yardımcılıkları üstlenecek.
Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.
97 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞACAK
Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı.
Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.
TERİM'İN CEZASI BİTTİ
Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak.
Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.
Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti.
Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor.
MARCAO CEZALI
Galatasaray'da kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Marcao, müsabakada forma giyemeyecek.
Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.
Sarı-kırmızılılarda belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda son iki antrenmanda yer almazken, tedavisine devam edilen Emre Taşdemir ise takımdan ayrı çalışıyor.
SAHASINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor.
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı.
Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.
DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK
Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.
Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007'de 3-3, 2015-2016'da 0-0, geçen sezon da 1-1'lik beraberliklerle aldı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.
SÜPER LİG'DE 37. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 36 maçtan 27'sini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Sarı-kırmızılıların 71 golüne, yeşil-beyazlılar 20 golle yanıt verebildi.
Geçen sezonki maçlar İstanbul'da 1-1, Konya'da 0-0 berabere bitti.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
2007-2008 sezonunda İstanbul'da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı.
Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu.
Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0'lık sonuçlarla aldı.
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