Galatasaray, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas oyunun ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Kostas Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcao, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
Galatasaray, karşılaşma için saat 16.00'da uçakla Konya'ya gidecek.
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