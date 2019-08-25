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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.08.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Galatasaray - Konyaspor: 1-1

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Galatasaray - Konyaspor: 1-1

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor ile Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. İlk yarıda Konyaspor kilidini açmakta zorlanan Galatasaray, ikinci yarıda rakip kalede daha etkiliydi. Michael Seri'nin kırmızı kart görmesiyle geriye çekilmek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, son dakika golüyle 2 puandan oldu.. Galatasaray Denizlispor yenilgisinin ardından yine puan kaybetti ve 1 puanda bulunuyor. Konyaspor ise 1 puanda kaldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar

Galatasaray: Muslera , Mariano , Luyindama , Donk , Nagatomo , Nzonzi , Seri , Babel , Emre Mor (Adem dk. 46 ), Feghouli (Jimmy Durmaz dk. 90 ?), Diagne (Selçuk dk. 86 ?)

Yedekler: Okan Kocuk, Şener, Ahmet, Linnes, Yunus, Ömer, Atalay Babacan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Konyaspor: Serkan , Skubic , Ali Turan , Anicic , Ferhat Öztorun (Ali Yaşar dk. 84 ?), Jevtovic (Ali Çamdalı dk. 80 ?), Jonsson , Ömer Ali , Daci (Miya dk. 56 ), Milosevic , Bajic

Yedekler: Mahmut, Mücahit Atalay, Selim, Mücahit Akçay, Alper Uludağ, Opanasenko, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Babel (dk. 60) (Galatasaray), Jevtovic (dk. 90+6) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Seri (dk. 74) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Daci, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Konyaspor), Adem Büyük (Galatasaray)

2 MAÇ 2 KIRMIZI

Galatasaray’da Konyaspor karşısında orta saha oyuncusu Jean Michael Seri kırmızı kart gördü. Sarı-kırmızılılarda ligin ilk haftasında da Marcao kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 
Ligin ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele eden Galatasaray’da orta saha oyuncusu Jean Micheal Seri, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 74. dakikasında Seri’nin orta sahada Konyasporlu futbolcu Jevtovic’e müdahalesine hakem Mete Kalkavan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla tekrar pozisyonu izleyen Kalkavan, Seri’ye direkt kırmızı kartını çıkardı. 

28 yaşındaki futbolcu gelecek Kayserispor deplasmanında takımını yalnız bırakacak. 

Galatasaray’da ligin ilk haftasında deplasmanda oynanan Denizlispor maçında da Marcao kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. 

33
Galatasaray - Konyaspor maçından önemli anlar
Galatasaray - Konyaspor maçından önemli anlar

Maçtan dakikalar (İlk yarı) 

12. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Feghouli’nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Diagne’nin topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan döndü. 

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Feghouli’nin yaptığı ortada arka direkte Nagatomo kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 

33. dakikada sağ kanattan Emre’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’da kaldı. 

45+1. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Jevtovic’in doğrudan kaleye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı. 

Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 

49. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından son çizgiye inen Feghouli’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Adem’in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan kornere çeldi. 

53. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topla buluşan Babel’in sağ çaprazdan yaptığı yerden vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı. 

60. dakikada Nzonzi’nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Babel’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0 

68. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Bajic’in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı. 

74. dakikada Seri’nin Jevtovic’e yaptığı müdahale sonucu hake Mete Kalkavan VAR’a danışarak Seri’yi kırmızı kart göstererek oyun dışı bıraktı. 

82. dakikada sağ taraftan Mariano’nun yerden pasında Babel’in ceza yayı üzerinde topla buluşarak gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Serkan’dan oyun alanına döndü. 

90+6. dakikada Skubic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top Babel’e çarparak sol direk tarafındaki Jevtovic’in önünde kaldı. Jevtovic’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1 

 MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçının 11’inde geçen haftaki Denizlispor karşılaşmasına göre 4 değişiklik yaptı. Yeni transfer Steven Nzonzi de 11’de yer aldı. 

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK!

Süper Lig’in ikinci haftasında evinde Konyaspor ile mücadele edecek olan Galatasaray’da 11 belli oldu. Teknik Direktör Fatih Terim, ilk haftada deplasmandaki Denizlispor maçına göre 4 değişlik yaptı. Terim, kırmızı kart cezalısı Marcao’nun yerine savunmada Ryan Donk’u görevlendirirdi. Deneyimli teknik adam, belindeki rahatsızlığından dolayı kadroda olmayan Younes Belhanda, Selçuk İnan ve Jimmy Durmaz’ın yerlerine de Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi ve Emre Mor’a şans verdi. 

Sarı-kırmızılıların 11’inde Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Feghouli, Babel ve Mbaye Diagne yer aldı. 

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer, Jimmy Durmaz ve Atalay Babacan görev bekleyecek. 

- Nzonzi ilk maçına çıktı 

Galatasaray'ın yeni transferi Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımda ilk maçına çıktı.  İtalya'nın Roma ekibinden kiralanan Fransız futbolcu, Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı yeni transferlerinden Emre Mor da ilk kez bir maçta ilk 11'de görev yaptı. 

- Belhanda kadroda yok 

Galatasaray'da belinde ağrıları olan Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.  Ağrıları nedeniyle son antrenmanlara da çıkmayan Belhanda'nın yerine müsabakada forvetin arkasında Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli forma giydi.  Sarı-kırmızılılarda tedavisine devam edilen Emre Taşdemir de maçın kadrosunda bulunmadı. 

- Terim takımının başında 

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini aldı. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti. 

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti. Taraftarlar, maçtan önce tribünlere çağırdıklara Terim'e sevgi gösterisinde bulundu. 

- 97 gün sonra taraftarının karşısında 

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıktı. 
Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. 
Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. 
Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. 

- Emine Bulut unutulmadı 

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'u anmak ve kadın cinayetlerine tepki için her iki takımın futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankart ile çıktı. 
Sarı-kırmızılı futbolcular, üzerinde "#EmineBulut #TubaErkol son olsun, kadın cinayetleri son bulsun." yazısının bulunduğu siyah tişörtlerle maçtan önceki ısınmayı gerçekleştirdi. 

Konyasporlu futbolcular ise ısınmada üzerinde "#EmineBulut Anne lütfen ölme... #TubaErkol Onsuz uyuyamam ki..." ifadelerinin yer aldığı tişörtleri giydi. 
Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, taraftarlar üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı pankartı açtı. 
Taraftar gurubu ultrAslan da müsabakayı izlemeye gelen kadın taraftarlara çiçek verdi. 

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Galatasaray - Konyaspor: 1-1

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