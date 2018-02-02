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Galatasaray Konya'da kaldı

Gece karşılaşma sonrasında THY'nin saat 00:00'deki özel uçak seferi ile İstanbul'a gelecek olan Galatasaray kafilesi zorunlu bir şekilde Konya'da kaldı.

Hürriyet Haber
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Öğleden sonra Konya'ya hiçbir uçak iniş yapamadı. Galatasaray takımı alacak olan uçakta yoğun sisten ötürü inemeyince sarı kırmızılı takım Konya'da kaldı.

Sabah THY uçağı Konya'ya iniş yapabilirse Galatasaray kafilesi öğlen İstanbul'a gelecek.

Aksi halde sarı kırmızılı takım Konya'dan karayolu ile Ankara'ya geçip öyle İstanbul'a gelecek.

Uçak seferlerinin Konya'ya iniş yapamaması nedeniyle yeni transfer Volkan Şen, dünkü maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan, karşılaşmanın yorumcusu Erman Toroğlu, basın mensupları karşılaşmaya gidememişti.

GalatasarayFutbolKonyaspor

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