Galatasaray Konya'da kaldı

Öğleden sonra Konya'ya hiçbir uçak iniş yapamadı. Galatasaray takımı alacak olan uçakta yoğun sisten ötürü inemeyince sarı kırmızılı takım Konya'da kaldı.
Sabah THY uçağı Konya'ya iniş yapabilirse Galatasaray kafilesi öğlen İstanbul'a gelecek.
Aksi halde sarı kırmızılı takım Konya'dan karayolu ile Ankara'ya geçip öyle İstanbul'a gelecek.
Uçak seferlerinin Konya'ya iniş yapamaması nedeniyle yeni transfer Volkan Şen, dünkü maçın gözlemcisi Oğuz Sarvan, karşılaşmanın yorumcusu Erman Toroğlu, basın mensupları karşılaşmaya gidememişti.