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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.04.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Galatasaray Konya'da büyük fırsat tepti! İşte ligde son durum...

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Galatasaray Konya'da büyük fırsat tepti! İşte ligde son durum...

Başakşehir'in kaybettiği haftada takipçisi Galatasaray da Konya deplasmanında 1 puanla yetinince şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.

Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.

Galatasaray'ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Başakşehir'in kaybının ardından gözler diğer şampiyonluk adayları Galatasaray ve Beşiktaş'a çevrilmişti.

Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösterdi.

Haftanın en önemli maçında ise dün akşam Galatasaray kazandığı takdirde averajla liderlik koltuğuna oturacağı maçta Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalarak büyük bir fırsat tepti.

3 takımın kalan maçları

Ligin son 4. haftasında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları ise şöyle:

Medipol Başakşehir: Demir Grup Sivasspor (D), MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor

Galatasaray: Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)

Beşiktaş: Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa

30. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından bitimine 4 hafta kalan Süper Lig'de puan durumu ve 31. hafta fikstürü şöyle:

Galatasaray Konyada büyük fırsat tepti İşte ligde son durum...

 

31. Hafta programı

Galatasaray Konyada büyük fırsat tepti İşte ligde son durum...

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