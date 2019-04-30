Galatasaray Konya'da büyük fırsat tepti! İşte ligde son durum...
Başakşehir'in kaybettiği haftada takipçisi Galatasaray da Konya deplasmanında 1 puanla yetinince şampiyonluk yarışı iyice kızıştı.
Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Galatasaray deplasmanda Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderlik koltuğuna oturma şansını kaçırdı.
Galatasaray'ın 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir sahasında Göztepe'ye 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara almıştı. Başakşehir'in kaybının ardından gözler diğer şampiyonluk adayları Galatasaray ve Beşiktaş'a çevrilmişti.
Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek son haftaya kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağını gösterdi.
Haftanın en önemli maçında ise dün akşam Galatasaray kazandığı takdirde averajla liderlik koltuğuna oturacağı maçta Atiker Konyaspor ile golsüz berabere kalarak büyük bir fırsat tepti.
3 takımın kalan maçları
Ligin son 4. haftasında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kalan maçları ise şöyle:
Medipol Başakşehir: Demir Grup Sivasspor (D), MKE Ankaragücü, Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray: Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D), Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor (D)
Beşiktaş: Galatasaray (D), Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa
30. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından bitimine 4 hafta kalan Süper Lig'de puan durumu ve 31. hafta fikstürü şöyle:
31. Hafta programı
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle