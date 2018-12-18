Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu öncesinde son mücadeleye çıkacak olan Galatasaray ve Keçiörengücü, üst tur için mücadelelerini gerçekleştirecek. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Keçiörengücü, bu kez Galatasaray karşısında deplasmanda mücadele verecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Galatasaray Keçiörengücü maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen bir takım daha belirlenecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler
GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak. 18 Aralık Salı günü saat 20:30'da oynanacak olan mücadele A2 TV'de canlı yayınlanacak.
Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, bugünkü müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.
BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK
Galatasaray-Keçiörengücü takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla bugün bazı yollar 17.30 itibarıyla trafik akışına kapalı olacak.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.
Bu nedenle saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücüleri, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.
Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.
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