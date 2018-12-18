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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
18.12.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu öncesinde son mücadeleye çıkacak olan Galatasaray ve Keçiörengücü, üst tur için mücadelelerini gerçekleştirecek. İlk maçı kendi evinde 2-1 kazanan Keçiörengücü, bu kez Galatasaray karşısında deplasmanda mücadele verecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Galatasaray Keçiörengücü maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselen bir takım daha belirlenecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Keçiörengücü'nü ağırlayacak. 18 Aralık Salı günü saat 20:30'da oynanacak olan mücadele A2 TV'de canlı yayınlanacak.

Eşleşmede Ankara'da yapılan ilk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım, bugünkü müsabakadan da istediği sonuçla ayrılarak 16 turuna yükselmeye çalışacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ile Emre Akbaba karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımın, karşılaşmaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

BAZI YOLLAR KAPALI OLACAK 

Galatasaray-Keçiörengücü takımları arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla bugün bazı yollar 17.30 itibarıyla trafik akışına kapalı olacak.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, maç bugün saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Bu nedenle saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İSPARK Otopark alanı dolana kadar TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak, otopark dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak. Araç sürücüleri, TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek, TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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