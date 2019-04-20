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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
20.04.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Galatasaray, KBSL'de yarı finalde!

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Galatasaray, KBSL'de yarı finalde!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, konuk ettiği Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 70-59 yenerek seride 2-0 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Kerem Baki, Sami Özel, Yiğit Emre Şimşek

Galatasaray: Sinem Ataş, Işıl Alben 10, Jefferson 12, Grigalauskyte 11, Macaulay 11, İnci Güçlü, İrem Naz Topuz, Şerife Alperi Onar 9, Eda Şahin, Abdi 15, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Mısra Albayrak

Hatay Büyülşehir Belediyespor: Merve Aydın, Williams 11, Cansu Köksal 9, Harris 2, Gajic 16, Gizem Başaran 4, Snytsina 14, İlsu Darıcıoğlu, Ayşegül Günay 3

1. Periyot: 6-13
Devre: 25-30
3. Periyot: 47-41

Galatasaray, KBSLde yarı finalde

Karşılaşmaya iki ekip de kötü hücum ederek başladı. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında pota altından sayılar üreten Hatay Büyükşehir Belediyespor, 9. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 2-11. Hatay temsilcisi, ilk çeyreği 13-6 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikada farkı çift hanelere (11-22) taşıdı. Işıl Alben ve Jefferson'un üç sayılık basketleriyle Galatasaray farkı 5 sayıya kadar indirse de Hatay temsilcisi, soyunma odasına 30-25 üstün gitti.

Üçüncü periyotta savunmasını sertleştiren Galatasaray, Abdi ve Macaulay'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 26. dakikada ilk kez öne geçti: 39-38. Şerife Alperi Onar'ın basketleriyle farkı açan sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 47-41 önde girdi.

Son çeyrekte hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle Galatasaray, 33. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 54-43. Jefferson ve Macaulay sayılarıyla farkı açan Galatasaray, sahadan 70-59 galip ayrıldı.

Galatasaray, yarı finalde Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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