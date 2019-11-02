Galatasaray kazandı! Süper Lig'de puan durumu...
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü.
Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Cumartesi günü oynanacak maçlar zirveyi karıştırabilir. Alanyaspor, Başakşehir'i, Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek. Pazar günü ise Alanyaspor'un takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.
Süper Lig 10. hafta maç sonuçları
1 Kasım Cuma
20.30 Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor
2 Kasım Cumartesi
15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
17.30 Alanyaspor - Başakşehir
17.30 Trabzonspor - Göztepe
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş
3 Kasım Pazar
14.00 Denizlispor - Sivasspor
16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe
4 Kasım Pazartesi
20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK
Süper Lig puan durumu
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