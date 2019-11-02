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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.11.2019 - 01:43, Son Güncelleme:

Galatasaray kazandı! Süper Lig'de puan durumu...

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Galatasaray kazandı! Süper Lig'de puan durumu...

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla başladı. Sarı Kırmızılı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve zirve iddiasını sürdürdü.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve 16 puanla maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Cumartesi günü oynanacak maçlar zirveyi karıştırabilir. Alanyaspor, Başakşehir'i, Trabzonspor Göztepe'yi konuk edecek. Beşiktaş ise Antalyaspor deplasmanına gidecek. Pazar günü ise Alanyaspor'un takipçisi Fenerbahçe, Kayserispor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig 10. hafta maç sonuçları

1 Kasım Cuma

20.30 Galatasaray 2 - 0 Çaykur Rizespor

2 Kasım Cumartesi

15.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

17.30 Alanyaspor - Başakşehir

17.30 Trabzonspor - Göztepe

20.00 Antalyaspor - Beşiktaş

3 Kasım Pazar

14.00 Denizlispor - Sivasspor

16.30 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor

19.00 Kayserispor - Fenerbahçe

4 Kasım Pazartesi

20.00 Ankaragücü - Gaziantep FK

Süper Lig puan durumu

Galatasaray kazandı Süper Ligde puan durumu...

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