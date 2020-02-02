Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın ilk 11'leri

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorusunun cevabı haberimizden.

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Tarık Ongun üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray XI: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Adem.

Kayserispor XI: İsmail, Emre, Diego Angelo, Miguel Lopes, Rienstra, Uzodimma, Campanharo, Pedro Henrique, Djedje, Situm, Mesanovic

Galatasaray - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Saat 19.00'dan itibaren beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

Son 3 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarında Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor maçını da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Dört futbolcu forma giyemeyecek

Galatasaray'da dört futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Hes Kablo Kayserispor müsabakasında oynayamayacak.

İttifak Holding Konyaspor ile oynanan maçta adale sakatlığı yaşayan Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Sarı kart cezalısı olan Mario Lemina ile sakatlık sonrası adaptasyon süreci devam eden Florin Andone de karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavileri tamamlanan Henry Onyekuru ve Ahmet Çalık ile kart cezası biten Marcao ise görev verilmesi durumunda maçta görev yapacak.

İki futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda ve Adem Büyük müsabakada sarı kart görmeleri halinde 21. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında görev alamayacak.

Galatasaray ile Kayserispor 48. randevuda

Galatasaray ile Kayserispor 48. randevudaalatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.





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