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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.04.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2 oyuncu cezalı

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Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 2 oyuncu cezalı

Galatasaray Kayserispor maçı ile Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Lider Başakşehir'in 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray, Kayserispor karşısında üç puana odaklanacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

Galatasaray Kayserispor maçı ile ligde heyecan devam ediyor. Üç puan alması halinde lider Başakşehir'le arasındaki mesafeyi kapatacak olan Galatasaray, Fatih Terim'in belirleyeceği en iyi 11 ile bugün sahada olacak. Peki, Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

GALATASARAY KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 29. Hafta mücadelesinde Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayacak. 20 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Arda Kardeşler'in yöneteceği müsabakada Cevdet Kömürcüoğlu ve Hakan Yemişken yardımcılıkları üstlenecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 28. haftayı lider Medipol Başakşehir'in 5 puan gerisinde, 56 puanla ikinci sırada bitirirken, 36 puana sahip Kayseri ekibi ise averajla 11. sırada tamamladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan ilk maçı Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

Kayseri'nin savunması problemli.Futbol yorumcusu Uğur Meleke Galatasaray - Kayseri maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
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LUYİNDAMA VE ONYEKURU CEZALI

Galatasaray'da kart cezalıları Christian Luyindama ve Henry Onyekuru, müsabakada görev yapamayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Luyindama ile Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Onyekuru, İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda bulunmayacak.
Sarı kart cezası biten Marcao ise bugünkü müsabakada takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları sakatlık sonrası hafta boyunca antrenmanlara katılmayan Sofiane Feghouli ile Semih Kaya'nın tedavilerine devam ediliyor.

3 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da İstikbal Mobilya Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Younes Belhanda, Martin Linnes ve Emre Taşdemir bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 14 maçta rakiplerine yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 9 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

SAHASINDA MAĞLUBİYETİ UNUTTU

Süper Lig'de iç sahada en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 33 maçta mağlup olmadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, evindeki son 33 lig maçının 28'ini kazanıp 5'inde berabere kaldı.

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