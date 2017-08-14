Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde yarın 43. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 42 müsabakada Galatasaray 25, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın 88 golüne, Kayserispor 31 golle yanıt verebildi. Geçen sezon Kayseri'de yapılan maç 1-1 bitti, İstanbul'da kazanan taraf 2-1'lik skorla Kayserispor oldu.

Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray Kayserispor maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.



Kayserispor son dönemde üstün



Kayserispor, lig rekabetinde galibiyet sayısı bakımından açık ara geride bulunduğu Galatasaray'a, son yıllarda üstünlük kurdu. İki takım arasında ligde yapılan son 5 maçta Kayserispor 2, Galatasaray bir galibiyet aldı, 2 müsabaka da eşitlikle sonuçlandı.



İstanbul'daki maçlar



İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 21 lig maçının 17'sini kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı. İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 60 gol atıp, kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray, rakibi karşısında evindeki 2 yenilgiyi de son 3 randevuda aldı. Kayserispor deplasmanda 2013-2014'te 1-0, geçen sezon da 2-1'lik skorlarla galip geldi.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 42 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray, lig tarihinde 60. mücadelesine hazırlanıyor

Sarı-kırmızılılar, 59 sezon mücadele ettiği ligde 20 kez şampiyon oldu. Galatasaray, oynadığı 1942 maçta, 1094 galibiyet, 498 beraberlik, 350 yenilgi aldı, 3 bin 390 gol atıp kalesinde bin 684 gol gördü - Sarı-kırmızılı ekibin en kötü derecesi 11'incilik.. En farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında elde eden Galatasaray, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0'la Fenerbahçe karşısında yaşadı



Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 14 Ağustos Pazartesi günü yapacağı maçla lig tarihinde 60. sezonuna girecek. Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı, sonuncusu 2014-2015'te olmak üzere 20 kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Ligdeki en kötü derecesi 11'incilik olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Galatasaray sezona yenilenen kadrosuyla başlayacak

Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezon öncesi kadrosunu 6 oyuncuyla takviye ederken, 9 futbolcu ile yollarını ayırdı. Kamp sürecinde 5 hazırlık maçı yapan Galatasaray, 3 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Östersunds'a elenerek hayal kırıklığı yaşadı



Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı. Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu. Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi.



9 oyuncu ayrıldı



Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı.Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu. Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü. Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı.



Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı



Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı



Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı. Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.